Melania Trump positiva al coronavirus, la cannonata contro Donald? "È successo a troppi americani"

Problemi di coppia per Donald Trump e la first lady degli Stati Uniti. E' apparso velatamente polemico, infatti, il tweet con cui Melania Trump ha annunciato ai suoi follower di essere in isolamento: "Come hanno già fatto troppi americani quest’anno, io e il presidente siamo in quarantena a casa (qualche ora dopo il tweet, Trump è stato trasferito in ospedale) dopo essere risultati positivi al test per il Covid-19". La prima parte del messaggio sembra voler denunciare una cattiva gestione della pandemia nel Paese da parte di Trump, che spesso, soprattutto all'inizio della diffusione del virus, ha preso sottogamba l'emergenza. Cosa che ha continuato a fare anche nei mesi seguenti, rifiutandosi più volte di indossare la mascherina.

In realtà un certo dissenso da parte di Melania nei confronti del presidente c'è sempre stato, anche se mai in maniera esplicita. Basti vedere il tweet del 28 aprile, fissato in alto sul suo profilo, in cui la first lady offre ai cittadini consigli pratici per evitare il contagio. Adesso, comunque, la questione è seria sia per Trump che per la moglie. Il capo della Casa Bianca, infatti, è stato considerato come soggetto a rischio sia per l'età, 74 anni, che per il suo peso. Ma anche Melania, con i suoi 50 anni, rischia complicazioni. La first lady, questa volta, sembra davvero furiosa, perché il tycoon ha sottovalutato l'emergenza per l'ennesima volta.

