Donald Trump guarito dal coronavirus: "Mi sento così forte, vi bacerei tutti". Poi balla sul palco

"Mi sento così forte... bacerei tutto il pubblico, bacerei i ragazzi e le belle donne, gli darei un bacio grande e grosso". Così Donald Trump nella prima manifestazione elettorale dieci giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus e il ricovero in ospedale. "Mi sento in forze", ha detto, parlando a Sanford, in Florida, e mentre il suo medico diffondeva la notizia della sua negatività al test. Il presidente ha anche scherzato con gli elettori e alla fine del comizio ha anche accennato a dei passi di danza sulle note di Ymca dei Village People.

"Dicono che sono immune. Non so per quanto tempo. Alcuni dicono per tutta la vita, altri per quattro mesi" ha affermato Trump, che ha parlato per un'ora alla folla di sostenitori e ha esortato gli americani a "uscire" pur ammettendo che è "rischioso". Durante il comizio non sono mancati attacchi a Joe Biden. Trump ha sostenuto che il candidato democratico alle elezioni presidenziali del 3 novembre metterebbe i bastoni tra le ruote alla ripresa dell'economia e "prolungherebbe" la pandemia.

