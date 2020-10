Melania Trump, salta il comizio in Pennsylvania: coronavirus, indiscrezioni inquietanti dalla Casa Bianca

21 ottobre 2020 a

Melania Trump paga lo scotto del coronavirus. Se infatti Donald Trump si è rimesso in piedi in men che non si dica, lo stesso non si può dire della first lady. La moglie del presidente degli Stati Uniti è stata costretta a cancellare la sua apparizione al comizio del marito a Erie, in Pennsylvania, a causa della "tosse". "Melania - ha fatto sapere il capo di gabinetto, Stephanie Grisham - continua a sentirsi meglio ogni giorno che passa dopo che si è ristabilita dal coronavirus ma con una tosse persistente e per un eccesso di cautela, non viaggerà oggi". Situazione che potrebbe ripetersi anche giovedì 22 ottobre, quando Melania è attesa ad assistere al secondo e ultimo dibattito presidenziale previsto a Nashville. Insomma, restano i dubbi sulle condizioni della first lady e resta il dubbio che, ancora una volta, la comunicazione della Casa Bianca non sia stata del tutto trasparente.

