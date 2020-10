Melania Trump, le parole su Donald che nessuno si aspettava: "Coronavirus, come ci vogliono distruggere"

29 ottobre 2020 a

a

a

Melania Trump scende in campo per sostenere il marito Donald in vista delle presidenziali del 3 novembre negli Stati Uniti. Strano, ma vero. Durante un comizio in Pennsylvania, la first lady ha deciso innanzitutto di colpire i dem, capitanati dal candidato Joe Biden: "I democratici hanno politicizzato il Covid, vogliono distruggere i vostri valori tradizionali ". Poi ha ammesso di non condividere sempre il tono e il contenuto dei tweet del tycoon, ma ha anche aggiunto: "E' importante per lui parlare direttamente alle persone di cui è al servizio". Da sola sul podio, con una tuta verde militare, Melania Trump è pronta a combattere per difendere e supportare il presidente Usa. "I media hanno creato un’immagine distorta di lui, Trump sarà rieletto per il futuro dei vostri figli", ha detto puntando il dito - questa volta - contro giornali e televisioni. E ancora: "Lui è un leader che ama vedere circondati dal successo coloro che lo circondano". L'arma "Melania" potrebbe essere utile a Trump, soprattutto per cercare di conquistare il voto femminile, che sembrerebbe essere uno dei punti deboli del presidente uscente.

"Melania disgustata da Donald: cosa ho visto in questi 17 anni". Coltellata dell'ex assistente di Trump, testimonianza-bomba "sul loro matrimonio"

Quando la first lady non ha accompagnato il capo della Casa Bianca al comizio di Filadelfia qualche giorno fa, i più scettici hanno subito pensato si trattasse di un segnale di distacco dal marito. In realtà la moglie di Trump aveva ancora i postumi del Covid, una tosse persistente. Con il suo speech in Pennsylvania, Melania ha dimostrato a tutti che è totalmente allineata con il presidente e che si batterà fino alla fine per farlo rieleggere.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.