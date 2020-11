Joe Biden e le molestie sessuali, il nuovo presidente e l'intervista in tv: "Io, io, io...". Balbetta e si contraddice: disastro in diretta

Gianluca Veneziani 12 novembre 2020 a

a

a

È l’aprile 2019 quando Joe Biden va ospite alla trasmissione The View sul canale ABC. Ha appena annunciato la sua intenzione di scendere in campo per i Democratici nella sfida contro Donald Trump. In uno studio con al tavolo tutte donne una giornalista lo interroga in merito alle accuse di sue presunte molestie sessuali su sette donne. E qui va in onda una scena dir poco imbarazzante. Biden balbetta, visibilmente in difficoltà, non riuscendo ad articolare mezza frase di senso compiuto. «Le cose stanno così… Io sono così… intendo….», esordisce. «Nell’approcciare una donna non ho mai fatto niente se non portare un po’…», «Io penso che sia importante ascoltare, sia che io mi sieda vicino a qualcuna e non era invitata a… a… a sedersi…», «Devo essere più consapevole…».

"Divorzio? Ma se agisce come il marito". Melania Trump, prova di lealtà: che sfregio alla nuova first lady

Molto infastidite, sia la conduttrice che un’altra giornalista insistono affinché lui chieda scusa pubblicamente per quanto accaduto e cioè per aver “invaso lo spazio” femminile. Ma Biden nicchia e si limita a dire: «Io… uh uh uh… sono veramente dispiaciuto se loro… Io sono dispiaciuto che questo sia accaduto ma non sono dispiaciuto nel senso che… Io capisco la…».

Fino alla supercazzola finale: «La cosa più importante che so, be’, io, io, io, io, io dico, eum, quella era la faccenda, io non ho, uhm, quello che non volevo fare, non volevo citare lo 'spazio di invasione', non volevo entrare in una situazione dove questo diventava….». Lo scorso maggio Biden ha negato pubblicamente le accuse di molestie sessuali fattegli da una sua collaboratrice, Tara Reade. Ma, a guardare questo video, l’uomo non sembra così convinto di quanto dice. E tanto meno padrone di una retorica degna di un capo di Stato.

Se questo è il presidente degli Stati Uniti...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.