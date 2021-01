Melania Trump, dettaglio clamoroso alla casa Bianca: "Manca l'etichetta". Ha mollato Donald? Tam-tam impazzito

04 gennaio 2021 a

Donald Trump e la consorte Melania Trump messi alla porta. Dopo la sconfitta del 3 novembre, il fu presidente degli Stati Uniti deve lasciare il posto a Joe Biden. Con la più alta carica d'America, The Donald deve cedere all'avversario dem anche la Casa Bianca. Qui, rivelano fonti del Giorno, il trasloco sarebbe già iniziato. La ex first lady ha infatti iniziato le valigie. Anche se un dettaglio non è passato inosservato. Sui bagagli di Melania manca l'etichetta dell'Air Force One con indicato la prossima destinazione. Per lei - è il malizioso sospetto - potrebbe non essere la Florida (come sembra invece scontato per Trump) perché Melania è preoccupata per il reinserimento scolastico del figlio Barron.

Il giovane ha sofferto molto nel lasciare l'istituto privato di New York per iscriversi a un liceo di Washington e la madre non ha alcuna intenzione di replicare quanto passato. Eppure dopo la sconfitta del tycoon molte indiscrezioni parlavano di un imminente divorzio tra Trump e Melania. Solo voci che nulla hanno a che fare con i bagagli senza destinazione? Chissà...

