Jack Ma, orrore comunista? Il miliardario cinese critica il governo: sparito da 2 mesi, terribile sospetto

Il miliardario cinese Jack Ma è scomparso ormai da mesi: a dicembre avrebbe dovuto persino partecipare come giudice a un talent show, ma non si è fatto vedere. Il fondatore dell’azienda di e-commerce Alibaba è diventato il protagonista di una sorta di Chi l’ha visto versione cinese. L’ultima apparizione – come ricorda il Corriere della Sera – risale al 24 ottobre. In quegli stessi giorni ci sarebbe dovuto essere l’imminente sbarco in Borsa di Ant Group, società di fintech creata e controllata dallo stesso Ma. Tuttavia, poco prima del debutto, la quotazione di Ant è stata ritirata: l’operazione, che avrebbe raccolto 37 miliardi di dollari, si è risolta in un terribile fiasco per il capitano d’industria più famoso della Cina. Il motivo? Probabilmente ciò che accadde il giorno della sua ultima apparizione: il 24 ottobre Jack Ma, invece di illustrare il suo ultimo successo, si è dedicato a una requisitoria nei confronti delle autorità finanziarie cinesi, accusandole di soffocare lo sviluppo della libera impresa privata.

E per questo il 3 novembre il miliardario è stato convocato a Pechino per un richiamo. Poi il 5 il debutto in Borsa di Ant è stato sospeso per “non conformità”. Da quel momento nessuno in Cina ha più visto o sentito parlare di Ma. In particolare, ha colpito la sua assenza alla finalissima di Africa’s Business Heroes, un talent show sostenuto dalla sua fondazione filantropica per incentivare giovani imprenditori africani in cerca di fondi. “Il presidente ha avuto un problema di agenda”, ha detto un portavoce di Alibaba al Financial Times. Il silenzio è continuato anche a dicembre, quando l’azienda di e-commerce è finita sotto inchiesta per pratiche monopolistiche da parte dell’antitrust di Pechino. E non solo: Alibaba ha anche perso circa il 25% del suo valore di mercato, facendo ridurre il portafogli personale di Jack Ma di una dozzina di miliardi. Secondo fonti raccolte da Pechino e riportate dal Corriere, all'uomo sarebbe stato consigliato di tenere un profilo basso.

