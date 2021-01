Regina Elisabetta vaccinata con il marito Filippo: la conferma dalla Gran Bretagna, perché non in diretta

09 gennaio 2021 a

La regina Elisabetta, 94 anni, e il marito Filippo, 99, sono stati vaccinati contro il coronavirus. Lo ha reso noto un portavoce di Buckingham Palace, come riporta il Guardian, affermando che ''la regina e il duca di Edimburgo hanno ricevuto oggi le vaccinazioni contro il Covid-19''. Stando a quanto riportato dalla Bbc, le dosi sono state somministrate da un medico di famiglia nel Castello di Windsor. Di solito Buckingham Palace non fornisce informazioni di questo tipo, ma questa volta la Sovrana ha voluto che si sapesse della vaccinazione per evitare speculazioni. In un primo momento si era pensato che i Reali si facessero vaccinare in diretta per dare l’esempio, poi però è stato comunicato che si trattava di un “questione privata”.

