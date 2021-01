Cina, torna l'incubo coronavirus: dopo 8 mesi il primo decesso nella provincia di Hebei

14 gennaio 2021 a

a

a

Torna l'incubo coronavirus in Cina. Nella provincia di Hebei è stato registrato un nuovo decesso legato al Covid-19, il primo in otto mesi. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani. A Hebei, nello specifico, è scoppiato un vero e proprio focolaio. E intanto in tutto il Paese il numero dei casi è in risalita: 138 i nuovi positivi registrati. Un dato che tocca i massimi livelli da marzo 2020. Le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14. I nuovi contagi domestici sono in gran parte concentrati nella provincia di Hebei (81) e in quella settentrionale di Heilongjiang (43). Nel frattempo, sono arrivati a Wuhan i dieci esperti internazionali dell'Oms che dovranno lavorare per ricostruire l'origine del virus.

"Fot***ssimi esperimenti sul virus", "Non ha le prove". Lite Salvini-Annunziata sulla Cina | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.