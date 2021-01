Donald Trump, "era a telefono con Putin": assalto al Congresso, piove fango da Clinton e Pelosi

19 gennaio 2021 a

Un flash di Dagospia riporta una notizia-bomba proveniente direttamente dagli Stati Uniti. Durante una conversazione con Nancy Pelosi, Hilary Clinton ha dichiarato di essere interessata a ottenere i tabulati di Donald Trump per vedere se era a telefono con Vladimir Putin mentre il Congresso americano era sotto assedio lo scorso 6 gennaio. Ha inoltre aggiunto che l’ormai ex presidente aveva “altri programmi” mentre era alla Casa Bianca e ha espresso la speranza che un giorno diventerà chiaro “chi tira i fili” a Trump. Nella stessa conversazione si è parlato anche del laptop rubato nell’ufficio della Pelosi da una donna, che intendeva venderlo alla Russia: l’accusa è contenuta in un atto pubblicato dall’Fbi riguardo all’inchiesta a carico di Riley June Williams, 22enne della Pennsylvania che ha partecipato all’assalto al Congresso riuscendo a darsi alla macchia.

