Chicago, terrorizzato dal Covid si nasconde per 3 mesi in aeroporto: finale drammatico, finisce in galera

Proprio come Tom Hanks in The Terminal, un uomo è rimasto a vivere tre mesi in un aereoporto. Per colpa della paura di prendersi il coronavirus. Si tratta del 36enne californiano di origine indiana, Aditya Singh. L'uomo si è nascosto per tre mesi all'aeroporto di Chicago perché aveva paura del Covid. Il signor Singh però "è stato arrestato nelle scorse ore, dopo che è stato trovato in possesso di un badge appartenente ad un dipendente dello scalo che lo aveva smarrito. Singh era arrivato a Chicago lo scorso 19 ottobre, da allora ha vissuto in un'area riservata dello scalo, in cui è riuscito a rimanere grazie proprio al badge di un dipendente il cui smarrimento era stato segnalato lo scorso 26 ottobre", come scrive il Chicago Tribune. Insomma non si sarà preso il virus, ma è finito in gattabuia.

