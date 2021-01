Donald Trump, lo sfregio in mondovisione: cosa compare sopra la sua villa, ecco i "democratici"

25 gennaio 2021 a

Non è un periodo fortunato per Donald Trump. Dopo l'addio più polemico della storia degli Stati Uniti alla Casa Bianca da parte di un presidente e dopo le polemiche per l'assalto dei fan di Trump a Capitol Hill, ecco che oggi sopra la lussuosa residenza di Donald Trump a Palm Beach, in Florida, un aeroplano ha mandato una "dedica" all'ex presidente Usa: "worst president ever" ("peggior presidente di sempre"). Un secondo aereo è stato filmato sempre sopra la villetta di Mar-a-Lago con la frase "Trump, patetico perdente, torna a Mosca". Con il riferimento alle vecchie accuse mai provate con cui il presidente russo Putin avrebbe interferito con le elezioni presidenziali del 2016, favorendo la vittoria di The Donald ai danni di Hillary Clinton.

