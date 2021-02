Angela Merkel, terrore al Bundestag: panico-Covid, si alza e corre via. L'errore che "costa carissimo"

18 febbraio 2021 a

A chi non è successo di uscire di casa senza mascherina? Ebbene, anche la diligentissima e precisissima Angela Merkel si è presentata senza il necessario e obbligatorio dispositivo di sicurezza contro il coronavirus. Una dimenticanza umanissima ma che non ci si aspettava proprio dalla cancelliera tedesca.

I fatti, come riporta il Corriere, risalgono a qualche giorno fa quando Angela Merkel si è presenta al Parlamento tedesco per parlare davanti al Bundestag e fare autocritica sui tempi di reazione alla diffusione del coronavirus in Germania, appunto. Nel video che sta facendo il giro dei social si vede la Cancelliera che improvvisamente si accorge di essere tornata a sedersi senza mascherina, che aveva invece lasciato sul leggio. Quindi eccola che scatta terrorizzata in piedi e va a riprendersi il suo dispositivo di sicurezza.

La Merkel nel suo discorso ha chiarito che i centri per i vaccini allestiti l'anno scorso saranno entro aprile al pieno della capienza. "Questi centri saranno a piena capienza alla fine di marzo o aprile", ha detto la Cancelliera in un'intervista rilasciata all'emittente pubblica Zdf. Poi la cancelliera ha riconosciuto che c'è stata delusione per l'avvio lento, ma ha insistito che è sorprendente il fatto che ci sia stato un vaccino in appena un anno dalla scoperta del Covid-19. "Questo è un risultato enorme che nessuno si sarebbe potuto aspettare", ha dichiarato.

La Germania ha cominciato a vaccinare gli anziani a dicembre e finora ha somministrato circa 3,8 milioni di dosi, ma i centri per le vaccinazioni, allestiti in sale espositive e stadi, hanno avuto pochi pazienti perché la maggior parte delle dosi sono state somministrate in ospedali e case di cura. Il governo ha riferito che le consegne dei tre vaccini già autorizzati saranno incrementate nelle prossime settimane ed entro Pasqua tutte le persone che sono nel gruppo di più alta priorità avranno la prima dose.

