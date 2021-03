Vaticano, Papa Francesco in imbarazzo: il prete spende i soldi dell'elemosina sui siti vietati ai minori

13 marzo 2021 a

Spendeva i soldi delle elemosine per visitare siti porno a pagamento. L'economo Glenn Yothers della St. Paul Lutheran Church a Latrobe, in Pennsylvania, è accusato di aver rubato 150mila dollari - l'equivalente di 120mila euro - dal conto corrente che gestiva per la parrocchia. I suoi strani movimenti finanziari sarebbero andati avanti per quattro anni, dal 2015 al 2019. Le indagini sono partite due anni fa, nel 2019, quando i membri del consiglio della chiesa hanno notato delle mancanze in bilancio.

Durante le riunioni si è iniziato a sospettare di Yothers: "Ci sono dei pagamenti che non sono stati effettuati e dei depositi che non sono stati compiuti nei tempi corretti". Lui, come riporta il Messaggero, si è difeso: "Ho sempre pagato con il mio conto corrente e poi mi sono rimborsato le spese". Giustificazioni che, però, non hanno mai convinto. Quando le domande degli altri parroci sono diventate sempre più insistenti, l'economo ha smesso di trasferire denaro ai siti porno. Ma era ormai troppo tardi, perché la polizia aveva già iniziato a tracciare le sue transazioni.

Gli investigatori hanno scoperto che i soldi delle elemosine andavano a siti web particolari. "'Flirt for Free' è un sito porno?", gli hanno domandato gli agenti. Lui, a quel punto, non ha negato, ma ha specificato che le donazioni servivano ad aiutare singole persone. Poi si è giustificato dicendo di sentirsi solo. Il problema, però, non è che abbia pagato per vedere siti porno. Il problema è che l'ha fatto usando il denaro della chiesa. E per questo sarà processato.

