Meghan Markle e Kate Middleton, la prova schiacciante: chi ha fatto piangere chi. Quale duchessa perde la faccia

Meghan Markle e Kate Middleton non sarebbero in buoni rapporti dopo l'intervista che la duchessa di Sussex, insieme al marito Harry, ha rilasciato a Oprah Winfrey. L'ex attrice americana, infatti, ha rivelato che la moglie del principe William l'avrebbe fatta piangere poco prima del suo matrimonio a causa di una discussione sull'abito delle damigelle. Accuse a cui la Middleton ha poi risposto così: "Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle, quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi. Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei”.

Ma dov'è la verità? E soprattutto chi ha fatto piangere chi? Il fatto che Buckingham Palace non abbia voluto fare alcun chiarimento sulla vicenda confermerebbe l'ipotesi che sia sempre stata Meghan la cattiva. Adesso, però, spunta una prova schiacciante che scagiona la Markle. Si tratta di una mail, rintracciata dal biografo reale Omid Scobie, che Meghan aveva inviato al palazzo.

Nella mail della Markle si legge: "Se stiamo solo facendo qualche dichiarazione alla leggera, allora forse Kensington Palace può finalmente mettere le cose in chiaro su di me". Questo quanto scritto dalla moglie del principe Harry. Meghan, quindi, avrebbe chiesto a William e Kate di dire la verità sulle speculazioni messe in atto sulla discussione. La mail però venne ignorata del tutto e l’unica risposta fu che Kate doveva essere tenuta “lontana da pettegolezzi inutili”.

