Kate Middleton "inorridita", con Meghan Markle non è finita. Voci drastiche a palazzo: la più feroce delle vendette

Gli strascichi dell'intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey si fanno ancora sentire. Pare, infatti, che né il principe William né la moglie Kate Middleton siano riusciti a voltare pagina, andando oltre tutte le pesanti accuse mosse dai duchi di Sussex. Un insider ha dichiarato a Us Weekly che i duchi di Cambridge sarebbero rimasti “scioccati dopo aver sentito le parole di Harry e Meghan”. Ad aver colpito la Middleton sarebbe stato soprattutto il racconto di Meghan sulla lite tra le due poco prima delle nozze con Harry nel 2018.

La Middleton adesso sarebbe delusa dal comportamento della cognata. E non solo, sarebbe anche "inorridita e mortificata", come ha fatto sapere l'esperta della famiglia reale Katie Nicholl sul magazine Ok!. Secondo lei sarà difficile tornare indietro: "Kate non la perdonerà mai per aver gettato un’ombra su di lei", ha rivelato. Il riferimento è alla famosa lite prima del matrimonio di Meghan nel 2018. All'epoca i tabloid scrissero che fu la Markle a far piangere Kate. Al centro della discussione un paio di calze che la principessina Charlotte avrebbe dovuto indossare il giorno del matrimonio per essere perfetta nel suo ruolo di damigella. La duchessa di Sussex, però, ha stravolto la narrazione nel corso dell'intervista a Oprah, dicendo che in realtà fu Kate a far piangere lei.

All'epoca dei fatti né Kate né Meghan rilasciarono dichiarazioni in merito. Nell'ultima intervista, però, la Markle ha sottolineato: "Non sto raccontando questi fatti per denigrarla. Credo che sia molto importante che la gente sappia la verità”. La Middleton, invece, non può difendersi, visto che il protocollo di Buckingham Palace in questi casi consiglia vivamente il silenzio. La moglie di Harry, insomma, ha puntato il dito contro la cognata pur sapendo che lei poi non si sarebbe potuta difendere. E questo, secondo la fonte, sarebbe un altro grave motivo di attrito tra le due donne e una delle ragioni per cui la duchessa di Cambridge non vorrebbe sentir parlare di perdono. "L’intervista segna la parola fine. Meghan ha bruciato tutti i ponti e Kate non ha alcun interesse a parlarle”, confessa l'insider.

