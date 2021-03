Meghan Markle, "una somma enorme": così cerca di "ricomprarsi" la faccia? L'ultima mossa (molto sospetta)

30 marzo 2021 a

Meghan Markle, nell'occhio del ciclone per l'intervista rilasciata assieme al marito Harry a Oprah Winfrey, è finita nel mirino delle critiche soprattutto da parte della stampa, ma solo ora si scopre che è stata protagonista per un’associazione di beneficenza a Londra: l’ex attrice ha fatto una generosa donazione ad un ente che lavora per combattere povertà e razzismo.

Il direttore Sajid Mohammad ha scritto, in un post, di aver ricevuto una enorme donazione da Meghan Markle a favore dei meno fortunati. La duchessa di Sussex gli ha aveva spedito una mail in cui con modi gentili e entusiastici lo si avvisava del contributo. Non si è saputo nulla dell’azione di beneficenza per paura che la reputazione dell’associazione crollasse dopo l’intervista verità, ma ora il fondatore ha voluto dimostrarle solidarietà. E chissà che la "disclosure" non sia voluta...

Nell'intervista alla Winfrey, la Markle aveva detto che aveva conosciuto, "una famiglia di razzisti la cui preoccupazione era quanto sarebbe stata scura la pelle del figlio. Non solo non ero protetta, ma erano disposti a mentire per proteggere altri membri della famiglia, e non erano disposti a dire la verità per proteggere me e mio marito. La famiglia reale non voleva che nostro figlio fosse principe. Non volevo più vivere, ho pensato al suicidio". Mentre Harry aveva criticato il padre Carlo: “Ho avuto tre colloqui con mia nonna e due con mio padre prima che smettesse di rispondermi. E poi ha detto, puoi mettere tutto questo per iscritto? Mi sento spesso con la Regina…con mio padre è più difficile. Speravo avrebbe fatto qualcosa di più per noi, vista l’esperienza complicata che ha vissuto con i tabloid", che poi parlando dell'addio all'Inghilterra aveva detto, "era come se avessi bisogno di farlo per la mia famiglia. Questa non è una sorpresa per nessuno. È davvero triste che sia arrivato a questo punto, ma devo fare qualcosa per la mia salute mentale, quella di mia moglie e quella di Archie”.

