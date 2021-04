Meghan Markl e Harry, ultimo sfregio a Filippo. Lo "ricordano" così, rivolta dei sudditi: "Dovete vergognarvi"

10 aprile 2021 a

Con molte ore di ritardo arriva il messaggio di cordoglio di Meghan Markle e Harry per la morte del principe Filippo, nonno di Harry. Ed è un messaggio freddo e impersonale: i duchi di Sussex hanno condiviso sulla pagina Instagram della fondazione Archwell da loro diretta semplicemente il messaggio pubblicato venerdì pomeriggio dalla pagina ufficiale della Famiglia reale Windsor, in memoria del Duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta morto "in pace" a 99 anni. Un po' poco, pensano in tanti. Uno sfregio, l'ultimo, alla memoria di Filippo, sostengono altri. Di certo, non il gesto di affetto che i sudditi inglesi attendevano, nell'ora più triste, da parte del nipote prediletto di Filippo, quasi un "risarcimento morale" per i tanti dolori fatti passare ai parenti nell'ultimo anno.

Sul sito della fondazione, si legge qualcosa di più "intimo": "In amorevole ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo, 1921-2021. Grazie per il tuo servizio… Ci mancherai moltissimo". Un messaggio che lascia delusi tutti e attira sui Duchi "ribelli" altre polemiche.

"Com'è impersonale, sembra uno statista e non tuo nonno", scrivono i commentatori su Instagram. E ancora: "I leader mondiali hanno scritto parole più calorose per il principe Filippo", a partire dal premier britannico Boris Johnson fino addirittura a Barack Obama. E qualcuno pensa che Meghan e Harry siano in qualche modo legati addirittura alla morte del quasi centenaio Filippo: "Dovreste vergognarvi per avergli causato così tanto stress nei suoi ultimi giorni di vita".

Fari puntati su Harry, certo, ma soprattutto su Meghan verso cui il principe, secondo i retroscenisti esperti delle cose reali, avrebbe sempre provato "astio e sospetto". "Ha relazioni terribili con i suoi parenti, eccetto sua madre - le rinfacciano gli utenti -. Non stupisce il veleno che ha sparso anche all'interno della famiglia reale". L'Inghilterra ora attende con il fiato sospeso il momento dei funerali, che saranno celebrati in forma privata e con soli 30 invitati, causa Covid. Interverranno solo i familiari più stretti: Harry starebbe organizando il rientro a Londra, ma la presenza di Meghan al momento è avvolta dalla più assoluta incertezza.

