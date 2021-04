Principe Filippo, "lo zampino di Kate Middleton". Retroscena-bomba: Meghan Markle assente ai funerali, "la telefonata"

15 aprile 2021 a

Harry, arrivato a Londra senza la moglie Meghan Markle per dare l'ultimo saluto al nonno, il principe Filippo, vedrà per la prima volta dopo tanto tempo il fratello William. Il funerale del Duca di Edimburgo sarà l’occasione per ricucire la frattura tra i due. L'addio alla Royal family ha anche allontanato Harry da Kate, soprattutto dopo l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Ora si spera che possa tornare la pace tra i due figli di Lady Diana.

Secondo una fonte del Daily Mail, ci sarebbe già un passo in avanti. Harry e William si sarebbero sentiti al telefono: William è a Londra, a Kensington Palace, mentre Harry si trova a Windsor per passare in isolamento i cinque giorni di quarantena visto che arrivava dagli Stati Uniti. Ha scelto il Frogmore Cottage, la residenza sua e di Meghan Markle a due passi dal Castello dove è stata sistemata anche la salma del principe Filippo, e dove vivono la principessa Eugenia, il marito Jack e il loro figlio August.

Sempre secondo il Daily Mail sarà proprio Kate Middleton a cercare di far riavvicinare i due fratelli. Un ruolo che ha spesso ricoperto in questi anni, tanto che Harry l'ha sempre definita "la sorella maggiore che non ho mai avuto". Insomma, una della famiglia, una persona che lo ha accolto, confortato, coccolato. Non si contano le volte in cui Harry ha cercato rifugio a casa del fratello e della cognata.

Oggi come in passato quindi Kate Middleton rivestirà un ruolo fondamentale: ora il suo compito è riunificare la famiglia e convincere William ed Harry a deporre le armi in un momento di grande dolore. Prima che Harry riparta per gli Stati Uniti per ricongiungersi con Meghan Markle. Prima che sia troppo tardi e la distanza tra i due si trasformi in un abisso.

