Principe Harry e Meghan Markle, occhio alla foto: chi tagliano fuori dal ricordo con Filippo. Uno sfregio clamoroso?

La Famiglia reale continua a ricordare e celebrare il principe Filippo, il consorte della Regina Elisabetta venuto a mancare lo scorso 9 aprile a 99 anni. Ieri, per esempio, i duchi di Cambridge hanno condiviso una tenera immagine in cui il duca di Edimburgo e la Sovrana, in veste di bisnonni, vengono immortalati insieme a sette dei loro pronipoti. La foto di famiglia è stata scattata da Kate Middleton, la moglie del principe William, al castello di Balmoral.

L'immagine in questione mostra un momento di vita familiare davvero intimo e speciale. Tra i pronipoti ci sono ovviamente i figli dei duchi di Cambdrige, George, Charlotte e Louis. Ma i fan della Royal Family hanno subito notato un dettaglio che li ha turbati. Nello scatto non c'è il piccolo Archie, il figlio di Meghan Markle e Harry. Alcuni, allora, hanno pensato a una sorta di sgarbo visto il difficile rapporto tra i duchi di Sussex e la Corona dopo l'intervista scandalo con Oprah Winfrey.

In realtà, però, la mancanza di Archie non è dovuta a nessun tipo di "dispetto". Il figlio di Meghan e Harry non era ancora nato quando è stata scattata la foto con i pronipoti. Era il 2018, mentre il piccolo Archie è nato solo un anno dopo, il 6 maggio 2019. Per evitare le prevedibili polemiche, un utente ha scritto tra i commenti sotto al post: "Prima che scoppi la polemica, Archie non c'è perché è nato un anno dopo. Non è un mistero".

