Principe Filippo, ai funerali anche Penelope Knatchbull. Chi è la contessa che avrebbe avuto una relazione con lui

Ai funerali del principe Filippo è stato riservato un posto a Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania, che viene ora indicata come "migliore amica del principe", o dai più maligni come "amante". Lady Mountbatten, detta in famiglia "Penny", è la moglie di Norton Knatchbull, conte Mountbatten di Birmania, il figlio della contessa Patricia Knatchbull.

Riporta il sito marieclaire che Penelope, figlia di Marian Hood e del ricco affarista Reginald Eastwood è cresciuta in collegio in Svizzera e si è laureata nel 1976 alla London School of Economics. Durante gli anni degli studi si è legata a Norton Knatchbull. Uno dei loro testimoni di nozze era il cugino dello sposo, il principe Carlo. Penelope e Norton si sono stabiliti a Broadlands, nell'Hampshire, ma hanno partecipato molto alla vita della royal family.

Il principe Filippo ebbe subito in simpatia Penny per la sua passione dell'equitazione e nel 1994 le fece da istruttore nell'arte della conduzione del calesse. La contessa rimase affascinata dal principe e si godeva la sua compagnia e le sue battute irriverenti . Insieme correvano anche in minimoto.

Insomma, i due, nonostante la grande differenza di età, 32 anni, diventarono molto amici. Il principe e Penny sono stati visti spesso insieme al Royal Windsor Horse Show e la contessa andava a trovarlo quasi tutti i giorni al cottage Wood Farm di Sandringham dove Filippo si era ritirato nel 2017. Facile fare illazioni sulla loro relazione. Eppure la Regina ha sempre apprezzato la loro amicizia tanto da chiedere a qualche parente di cedere il posto alla contessa Penelope, per permetterle di partecipare alle esequie. Tra quelle che ha rinunciato al posto in Chiesa c'è Sarah Ferguson.

