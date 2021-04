Meghan Markle e i funerali del Principe Filippo: "Solo per lei". Indiscrezione sul clamoroso accordo privato: strappo al cerimoniale

16 aprile 2021 a

Il funerale del Principe Filippo si terrà in forma ristretta con 30 persone, ma Meghan Markle sarà tra coloro che godranno di alcuni privilegi. La moglie di Harry non volerà a Londra perché incinta, ma avrebbe davvero voluto essere presente alla funzione, come riportano alcuni tabloid, per sostenere Harry. La duchessa ha preso accordi privati per guardare in live stream la cerimonia funebre del Principe Filippo.

Le prime ricostruzioni dei tabloid parlavano di una Markle rimasta a casa, oltre che per la gravidanza, anche per non alimentare i problemi scaturiti dall’intervista che ha rilasciato insieme al marito a Oprah Winfrey. Nelle ultime ore sono però emerse nuove indiscrezioni, secondo cui Meghan avrebbe voluto essere presente al funerale del principe Filippo. Avrà la possibilità di seguirla senza alcuna telecronaca e filtro mediatico: sarà quindi nella cerchia ristretta di parenti e familiari a cui verranno consegnati i dati di accesso al live stream.

Il funerale si domani terrà sabato 17 aprile in forma ristretta. Saranno infatti appunto soltanto 30 i presenti, separati a seconda dei nuclei familiari per rispettare le norme anti-Covid: la Regina Elisabetta dovrebbe addirittura sedere da sola, dato che da oltre un anno vive in una sorta di bolla nel castello Windsor. Il principe Harry è invece tornato a Londra e dovrà sopportare il dolore e le tensioni familiari da solo. Anche perché i rapporti tra Harry e William continuano ad essere ai minimi termini. Questo anche per le ripetute "violazioni della privacy" che il marito di Meghan Markle avrebbe commesso ai danni di William. Ma a questo punto, forse, non è neppure così sbagliato ipotizzare che a non voler Meghan fossero i Windsor. Per certo, a poche ore dalle esequie di Filippo che saranno trasmesse in diretta televisiva mondiale, la tensionee resta altissima. Soprattutto tra i due fratelli-coltelli.

