Regina Elisabetta, dopo la morte di Filippo "è l'inizio della fine": cupo sospetto sulla monarchia e il piano di William

In tanti hanno notato una regina Elisabetta cambiata al funerale del defunto marito, il principe Filippo. Antonio Caprarica per primo, in diretta su Canale 5, ha detto di aver trovato la Regina "incurvata". A spiegare nel dettaglio quanto potrebbe accadere ora, con la morte del duca di Edimburgo è la Repubblica. Adesso - si legge - Elisabetta II non ha più la "roccia" su cui appoggiarsi, come lo chiamava, e nella scomparsa di lui sente probabilmente l'avvicinarsi della propria".

Non a caso i migliori giornali del regno, Financial Times e Guardian, parlano della morte di Filippo "come dell'inizio della fine di un'epoca". Insomma l'era di Elisabetta II, la più lunga della storia britannica, la monarchia non sarà più la stessa. Il figlio Carlo, già 72enne avrà un mandato più breve vista l'età. A seguirlo ci sarà così William che ha già fatto sapere di volerla modernizzare. C'è il rischio - è la conclusione del quotidiano - che neppure il reame rimanga lo stesso: il Regno Unito potrebbe diventare Disunito a causa della Brexit, perdendo Scozia e Irlanda del Nord.

Nella giornata del funerale tante le voci che hanno visto un riavvicinamento tra i due fratelli, William ed Harry, da tempo ai ferri corti. Merito, si dice, di Kate Middleton che avrebbe fatto da tramite. Ma merito anche, sono le voci più maliziose, dell'assenza di Meghan Markle. La consorte di Harry non si è presentata a Londra per l'addio al nonno del marito. Colpa della gravidanza in corso anche se alcuni arrivano addirittura a pensare che la sua presenza, dopo l'intervista-scandalo, sarebbe stata tutt'altro che gardita.

