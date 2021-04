Principe Filippo, cosa ha messo dentro la bara la Regina Elisabetta: ripresa dalle telecamere, dettagli devastanti

19 aprile 2021 a

Abbiamo visto tutti il dolore dignitoso della Regina Elisabetta ai funerali del principe Filippo che si sono tenuti sabato 17 aprile. Durante le esequie la Sua Maestà è rimasta seduta da sola, lontana da tutti i suoi familiari. E proprio la sua solitudine e commozione hanno colpito tutti i sudditi e il resto del mondo. Poi, uscendo dalla Chiesa, durante la processione, ha guardato il feretro del suo amato e si è asciugata una lacrima.

Ma adesso emerge un altro dettaglio. Secondo quanto riporta Novella 2000, la Regina Elisabetta ha infatti scritto un’ultima lettera per il suo amato Filippo. Una busta che è stata posizionata proprio sulla bara del Duca di Edimburgo. Il messaggio, che non è sfuggito alle telecamere posizionate all’interno della cappella e ai fotografi, è spuntato fuori tra le ghirlande di fiori sul feretro del Principe.

Certo nessuno può sapere che cosa la Regina Elisabetta abbia scritto in questa ultima lettera al principe Filippo. Il contenuto resterà segreto per sempre. Eppure una cosa la sappiamo perché dalle inquadrature si notano tre parole: “All’amorevole memoria”. Ma non è tutto. I tabloid inglesi infatti giurano che la Regina abbia firmato il messaggio col nome di “Lilibet“, il soprannome che Filippo usava per sua moglie.

Sul feretro è stata posta anche la sciabola della Marina che gli fu regalata dall'allora re Giorgio VI quando sposò Elisabetta, e il suo berretto. Insieme a questi anche il suo stendardo personale. Tutti elementi che segnalano l'attaccamento alla Marina e il forte legame con le forze armate del marito di Elisabetta.

