Kate Middleton "sull'orlo di una crisi di nervi". Le foto compromettenti: sorpresa così in pubblico, sfregio alla Corona

Kate Middleton è sull’orlo di una crisi di nervi? È la voce che giunge dalla Gran Bretagna dopo che la duchessa di Cambridge è stata immortalata in alcuni scatti che la sorprendono in attacchi di ilarità spontanei, ma non propriamente corrispondenti all’etichetta della famiglia reale. In una delle immagini la moglie del principe William appare addirittura piegata in due dalle risate: le foto sono state scattate durante l’ultimo Royal duty della coppia, ovvero una visita alla charity The Cheesy Waffles Project, che fornisce ai giovani con difficoltà di apprendimento le competenze e l’indipendenza di cui hanno bisogno per l’età adulta.

Insomma, l’occasione era molto seria, eppure a un certo punto Kate Middleton è andata “fuori controllo”, scatenando l’ironia del popolo social di tutto il mondo. Tanti i commenti del tipo “anche le duchesse perdono la brocca”. Non è ancora stato ricostruito il motivo che ha scatenato tanta ilarità da parte della Middleton, che non avrebbe dovuto comportarsi così in pubblico sempre per questioni di etichetta reale.

Ma d’altronde lei avrebbe tutti i motivi per lasciarsi andare, anche in pubblico: allo stress di mesi di quarantena e dei figli in dad come tante persone normali, si aggiunge la rabbia per l’intervista con cui il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto a pezzi la famiglia reale (con la duchessa di Sussex che ha tirato in mezzo apertamente la Middleton) e il dolore per la morte del principe Filippo. Tra l’altro durante il funerale Kate è stata vista provare a riportare la pace tra i due fratelli, facendoli conversare al termine della cerimonia funebre del nonno.

