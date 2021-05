Regina Elisabetta, "come viene protetta dal cibo avvelenato": il segreto agghiacciante di Buckingham Palace

03 maggio 2021 a

La Regina Elisabetta protetta a ogni costo. Vista l’importanza della sua figura, la Sovrana viene sottoposta a controlli attenti e severi per impedire attentati alla sua vita. Sono state prese delle precauzioni, per esempio, anche per evitare che Sua Maestà possa essere avvelenata col cibo, nel corso di un pranzo o di una cena di gala.

La soluzione adottata dallo staff della Regina non prevede il ricorso all’assaggiatore, figura che svolgeva questo ruolo per lavoro secoli fa. In particolare, il suo compito era quello di assaggiare il cibo e il vino prima di un reale, correndo il rischio di morire nel caso fossero stati alterati con del veleno. Oggi, però, la pratica non è considerata accettabile e quindi si è deciso di ricorrere a un altro tipo di soluzione. Una soluzione a dir poco brillante.

In particolare, si è pensato a una sorta di estrazione casuale. Secondo quanto raccontato da Emily Andrews, esperta reale, la pietanza o la brocca destinata alla Regina è sorteggiata a caso fra le decine e decine preparate per gli ospiti. Solo prima di servire il cibo, un paggio è incaricato di scegliere a caso quello che sarà portato a Sua Maestà. “In questo modo chiunque volesse avvelenare la monarca dovrebbe avvelenare tutti gli invitati”, ha spiegato la Andrews.

