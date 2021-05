Principe Filippo, "la vera causa della morte". Il referto dei medici, una sola parola

05 maggio 2021 a

a

a

Sono state svelate le cause del decesso del principe Filippo di Edimburgo, il consorte della Regina Elisabetta venuto a mancare lo scorso 9 aprile a 99 anni. A divulgare il referto del principe è stato il tabloid inglese Daily Telegraph, che ha fatto sapere di aver visionato il certificato di morte ufficiale del duca di Edimburgo. Sul referto, firmato dal medico di Buckingham Palce, c'è scritto solo "vecchiaia".

La causa del decesso potrebbe sembrare ovvia, ma si tratta comunque di una notizia importante, soprattutto per la stampa inglese che nelle ultime settimane si è sbizzarrita, avanzando diverse ipotesi sulle reali cause della dipartita. Tra l'altro, poco prima di morire, il principe Filippo aveva trascorso un lungo periodo di tempo in ospedale dopo una delicata operazione al cuore per una condizione cardiaca preesistente. Tuttavia, pare che l'intervento chirurgico non abbia influito minimamente. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

La morte di Filippo, inoltre, è arrivata in un momento difficile per la Corona. Poco prima della sua scomparsa, infatti, ha fatto tanto discutere l'intervista che Meghan e Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Un'intervista forte, in cui i duchi di Sussex arrivano perfino ad accusare di razzismo la monarchia britannica. E in molti credono che la situazione non abbia certo fatto bene al duca 99enne. Le rivelazioni della coppia, infatti, potrebbero avergli causato non poco stress.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.