Kat Kamalani, rivelazione-choc dell'assistente di volo: "Benvenuti a bordo? Non è un saluto: ecco chi cerchiamo"

Kat Kamalani, assistente di volo e star di TikTok, ha rivelato un “segreto” del suo mestiere su cosa fanno realmente i membri dell’equipaggio quando salutano i passeggeri mentre si recano ai loro posti. “Avete mai camminato su un aereo e visto gli assistenti di volo in piedi proprio qui a salutarvi? O gli assistenti di volo che camminano su e giù per il corridoio?" si è chiesta Kat in un video che ha fatto oltre due milioni di visualizzazioni.

Nel video la ragazza ha ammesso che il segreto dietro il saluto c'è l'obiettivo di trovare “persone abili” sul volo, cioè persone che sono in grado di assistere gli assistenti di volo in caso di emergenza. Kate si riferisce all'acronimo ABP, cioè persone tra cui medici, infermieri e personale militare, che sarebbero in grado di assisterli in caso di crisi, per esempio durante una violazione della sicurezza o un’emergenza medica.

“Ma stiamo anche controllando un’altra cosa. Stiamo cercando oggetti che non dovrebbero essere a bordo dell’aereo, come ad esempio liquidi. Inoltre, prestiamo attenzione al traffico di esseri umani, succede spesso nel settore e la sicurezza dei nostri passeggeri è la nostra priorità numero uno. In sintesi, cerchiamo cose che sembrano fuori posto“, ha sempre svelato l'assistente di volo. Un follower gli ha anche detto di essere un medico e le ha chiesto come potrebbe riconoscerlo. “Oh, lo sappiamo“, ha risposto Kamalani nei commenti, aggiungendo un’emoji ammiccante. Infine, in un altro video di qualche tempo fa, l'assistente di ha affermato di non bere mai l'acqua calda disponibile a bordo degli aerei e ha anche non consigliato alle persone di farlo, spiegando che l'acqua calda proviene dai serbatoi dell'acqua della macchina che vengono puliti raramente. Auguri per il prossimo volo con Kate Kalamani.

