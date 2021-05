Meghan Markle, indiscrezioni reali: "Gravi segni, come era ridotta su quella panchina", il dramma della Duchessa

13 maggio 2021 a

Continuano a essere tesi i rapporti tra il principe William e Harry. Le poche parole che i due si sono scambiati al funerale del nonno, il principe Filippo di Edimburgo, non avrebbero avuto alcun effetto. Lo ha confermato Nick Bullen, cofondatore di True Royalty Tv, al magazine Us Weekly. L'esperto ha deluso chi sperava in una riappacificazione immediata dei due fratelli. "Tutte le mie fonti dicono che, al momento, non si stanno parlando”, ha detto il giornalista, come riportato dal Giornale.

Bullen, inoltre, ha lodato il comportamento di Kate Middleton, che a quanto pare avrebbe fatto da mediatrice tra il marito e Harry: "È evidente che la duchessa di Cambridge stava facendo il suo meglio per costruire dei ponti”. La tensione tra i due fratelli, intanto, non starebbe facendo bene a Meghan Markle, la moglie di Harry, ora in attesa della sua secondogenita. Ospite al Vax Live, infatti, la duchessa avrebbe mostrato diversi segni di nervosismo, secondo gli esperti. “In un mare di pezzi grossi come star del rap, rock star e leader mondiali Meghan appariva, sullo schermo, schiva, elegante e piuttosto regale seduta sulla panchina", ha detto Judi James, esperta di linguaggio del corpo, in un'intervista a Femail. Secondo lei, anche il modo di parlare della Markle era piuttosto rigido e formale.

Stando all'esperta, invece, Harry è apparso molto tranquillo, mostrando "una sicurezza in se stesso in stile rock star e tutta in ascesa”. Riferendosi ancora a Meghan, poi, la James ha aggiunto: “Il nervosismo è stato mostrato attraverso il gesto tranquillizzante di sfregarsi le mani”. Le ipotesi sono due: o la duchessa è tesa per l’imminente parto o è nervosa per la situazione non proprio rosea tra William e Harry.

