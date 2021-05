Meghan Markle e Harry massacrati da Olga Romanoff: "Inorridita", la rivelazione della cugina della regina Elisabetta

13 maggio 2021 a

Mentre il principe Harry fa sapere dagli Stati Uniti che far parte della famiglia reale è come “essere allo zoo”, una cugina della Regina Elisabetta ha criticato sia lui che la moglie Meghan Markle. Si tratta di Olga Romanoff, parente della sovrana dalla parte del padre, che ha voluto dire la sua sul comportamento dei duchi di Sussex, in particolare in relazione a quella famosa intervista rilasciata qualche mese fa ad Oprah Winfrey.

La Romanoff, che adesso ha 71 anni, è figlia di Andrea, uno dei nipoti di Nicola II, l’ultimo zar di Russa. Quest’ultimo era cugino di Giorgio V, il nonno dell’attuale regina di Inghilterra. Da sempre abita nel Kent, dove la sua famiglia è emigrata nel 1919: ospite del programma televisivo “Tv Lorraine”, la donna ha avuto solo parole di elogio nei confronti della cugina Elisabetta, che recentemente ha dovuto salutare per sempre il compagno di una vita, il principe Filippo.

“Ho sempre avuto il giusto modo di gestire la vita pubblica e privata”, a differenza dei duchi di Sussex, ai quali la Romanoff ha poi chiaramente fatto riferimento: “Mi è stato insegnato a sedermi e stare zitta, e a non lavare mai la biancheria sporca in pubblico, di qualunque cosa si trattasse, quindi penso che la Regina faccia bene il proprio lavoro”. D’altronde l’educazione impartita a donne dell’epoca di Olga e Elisabetta è ben diversa da quella di Meghan, che ha più volte messo le proprie faccende private in pubblica piazza.

