Stati Uniti, "troppo sexy". Roba da Medioevo al liceo, studentessa umiliata: come cambiano la foto dell'annuario

Un caso inquietante, che arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove una scuola superiore ha modificato 80 immagini dell'annuario scolastico senza il consenso dei diretti interessati. La ragione? Volevano censurare ciò che hanno ritenuto "non conforme al codice di abbigliamento". Il tutto è avvenuto in Florida, alla Bartram Trail High School, dove studenti e genitori denunciano indignati per l'iniziativa dell'istituto.

"Penso che mandi il messaggio che le nostre ragazze dovrebbero vergognarsi dei loro corpi in crescita, e penso che sia un messaggio orribile da mandare a queste ragazze che stanno attraversando dei cambiamenti", commenta Adrian Bartlett, madre di una delle studentesse "ritoccate", al Record. Per capirsi, la foto della figlia è stata modificata aggiungendo dei vestiti che le coprivano petto e spalle. Roba da Medioevo.

I ritocchi, per inciso, sono di bassa qualità, evidenti, pacchiani. "C'è una forma nera sul mio petto e il cardigan sul lato è come spostato e sembra davvero imbarazzante ed ero molto confusa", ha aggiunto Riley O'Keefe, una matricola, interpellato da News4Jax.

Da par suo la scuola spiega di essersi riservata la possibilità di ritoccare le immagini per escludere dall'annuario "scatti fuori dal regolamento". Un portavoce distrettuale ha puntualizzato: "Le linee guida del codice di abbigliamento sono nel nostro codice di condotta studentesco, ma l'applicazione del codice di abbigliamento avviene a livello scolastico e differisce da amministrazione ad amministrazione".

L'annuario in questione, per inciso, è poi stato venduto al prezzo di 100 dollari a copia. Già la scorsa primavera si parlò del codice di abbigliamento imposto dal medesimo istituto: i genitori si ribellarono contro la direzione, sostenendo che il codice fosse punitivo nei confronti delle ragazze.

