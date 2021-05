Principe Harry, "nonostante Meghan e le accuse": svelata l'eredità di Filippo, quanti soldi intascano i duchi di Sussex

30 maggio 2021 a

Il testamento del principe Filippo è stato svelato a distanza di oltre un mese dalla sua cerimonia funebre. Venuto a mancare all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile, il duca di Edimburgo ha destinato una sorpresa tutt’altro che secondaria: si è infatti dimostrato ricco ma anche generoso, dato che ha lasciato una parte dei soldi al suo staff, un gesto a dir poco inusuale all’interno della famiglia reale.

Arrivato 75 anni fa alla corte di Re Giorgio con sole 30 sterline sul conto corrente, il principe Filippo è passato a miglior vita lasciando un’eredità di circa 30 milioni. Stando alle indiscrezioni riportate dal The Sun - sempre ben informato sulle vicende riguardanti la famiglia reale - il duca di Edimburgo avrebbe pensato anche ai segretari che lo hanno assistito per tanti anni: con loro ormai era nato un rapporto di grande stima e anche di amicizia, dato che lo hanno aiutato a regnare nell’ombra, a sostegno della regina Elisabetta.

Dal testamento del principe Filippo sarebbe emerso che gran parte dell’eredità va ovviamente alla moglie e a seguire a figli e nipoti, Harry compreso. “Il principe nonostante la Megxit, nonostante le critiche, non farà eccezione”, ha spiegato una fonte al The Sun. Poi il duca di Edimburgo ha destinato ingenti somme al suo segretario privato Archie Miller Bakewell, al paggio William Henderson e al cameriere Stephen Niedojadlo. Un gesto che ha stupito parecchio l’opinione pubblica, non abituata a vedere membri della famiglia reale lasciare soldi ai collaboratori.

