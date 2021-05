Kate Middleton, “lo sta facendo nell'ombra”: il principe Harry dà di matto? Il gesto inaspettato della cognata

30 maggio 2021 a

Kate Middleton è tra il 50 per cento di inglesi tra i 30 e i 39 anni a cui è stata somministrata la prima dose. La duchessa di Cambridge ha festeggiato il momento con un tweet: “Ho ricevuto la prima dose al Museo della Scienza di Londra. Sono enormemente grata a tutti coloro che stanno svolgendo un ruolo nella campagna di vaccinazione, grazie per tutto ciò che state facendo”. La moglie del principe William è molto chiacchierata negli ultimi tempi.

C’è chi la definisce, forse volando un po’ troppo avanti con la mente, come la vera erede del principe Filippo: ovvero Kate potrebbe in futuro trovarsi a svolgere il ruolo di collante all’interno della famiglia reale. Le prove generali, se così si possono definire, le starebbe facendo con la guerra fredda in atto tra i due figli di Carlo, suo marito William e Harry. Quest’ultimo si è reso protagonista di un colpo di testa dietro l’altro che ha irrigidito ulteriormente i rapporti già deteriorati con la famiglia reale, in silenzioso imbarazzo dinanzi alle uscite pubbliche del duca di Sussex.

Fonti interne della famiglia reale sostengono che proprio Kate Middleton stia “lavorando nell’ombra” per cercare di riportare la situazione sotto controllo: non sarà affatto semplice, anche se primi segnali sarebbero arrivati anche dal principe Carlo, che avrebbe avviato dei colloqui privati con suo figlio Harry per provare a ricucire lo strappo degli ultimi mesi.

