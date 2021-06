Wuahn, il video dal laboratorio: immagini terrificanti, cosa state vedendo. Covid, solo balle dalla Cina?

14 giugno 2021 a

a

a

Un nuovo pesantissimo indizio. Si parla ancora delle origini del coronavirus. E nel mirino c'è ancora la Cina, con il laboratorio di Wuhan, al centro di mille sospetti e di plausibili tentativi di insabbiare quanto accaduto da parte delle autorità di Pechino.

Video su questo argomento "Dobbiamo saperlo". Coronavirus in laboratorio a Wuhan, anche Ursula attacca

Il punto è che ora si scopre che l'istituto di virologia di Wuahn aveva pipistrelli vivi in gabbia, altro elemento che fa ipotizzare che il Covid sia sfuggito proprio da quel laboratorio, per quanto le autorità cinesi continuino a smentirlo. A rivelare la presenza dei pipistrelli vivi è un filmato trasmesso in esclusiva da Sky News Australia, immagini che rilanciano il dubbio e il sospetto: nelle immagini infatti si vede uno scienziato nutrire un pipistrello con un verme.

Le immagini sono state realizzate dall’Accademia cinese delle scienze in occasione del nuovo laboratorio di biosicurezza di livello 4 e sono state registrate nel maggio del 2017.

In questo contesto, l'Oms continua a ritenere - così recita l'ultimo rapporto - che lo scenario più plausibile circa l'insorgere della pandemia sia quello della trasmissione del virus dai pipistrelli all'uomo attraverso un altro animale. Sempre l'Oms ha bollato come "estremamente improbabile" la fuga dal laboratorio di Wuhan. Ma questo video sembra far propendere per altre ipotesi...

Video su questo argomento Virus fuggito da Wuhan: “Ipotesi possibile”. Anche l'Europa vuole vederci chiaro

Nessun rischio, pensiamo al "made in China". Covid, i verbali segreti: così Speranza ci ha condannato, un ministro da cacciare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.