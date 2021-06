Regina Elisabetta, la prima volta: un'assenza che pesa come un macigno, chi bidona e cosa c'è dietro

16 giugno 2021 a

a

a

Per la prima volta da quando è sul trono la Regina Elisabetta non parteciperà a un evento: si tratta del Royal Ascot, il concorso ippico più famoso e alla moda del mondo. Per la Sovrana e per tutti gli inglesi i cavalli sono sacri, ecco perché sorprende la scelta di Elisabetta di non prendere parte a questa gara. Sono attese 12mila persone: un numero ridotto rispetto al solito per evitare gli assembramenti e rispettare le regole anti-Covid.

La sconcertante gaffe di Joe Biden con la Regina Elisabetta: notate nulla di strano nella foto?

Ad aprire l'evento sono stati il principe Carlo e la moglie Camilla, noti per avere in comune proprio la passione per l'equitazione. Di solito, però, secondo la tradizione dovrebbe essere la Regina ad inaugurare l'evento con una sfilata in carrozza. Ma per questa volta, come riporta il Telegraph, niente da fare. La Sovrana sarebbe rimasta a casa forse per le fatiche post G7 in Cornovaglia con i leader mondiali.

"Voi qui non ci dovete tornare". Il clamoroso "vaffa" dei sudditi a Meghan e Harry: non vogliono vedere neppure la figlia

Quella di Sua Maestà, comunque, non sarà l'unica assenza importante. Quest'anno mancherà anche la duchessa di Cambridge e moglie del principe William, Kate Middleton. Il concorso ippico è iniziato lo scorso 15 giugno e andrà avanti fino a sabato 19. Il Daily Mail intanto scrive che i fan sperano in un cambio di programma all’ultimo momento. Sperano, insomma, nell’apparizione della Regina.

Video su questo argomento Regina Elisabetta, roba da matti: la torta lei la taglia con la sciabola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.