Follia in aereo, la ragazza si sfila le mutandine e... disgusto ad alta quota

Una volta terminata la pandemia, almeno lo si spera, sembra che alcune persone si siano scordate come ci si comporti. Sugli aeroplani, in larga parte fermi per oltre un anno e ora di nuovo in movimento, stanno infatti di recente accadendo episodi lunari, asssurdi, strampalati. Tutti hanno bene in mente la vicenda della ragazza del volo Ryanair Ibiza-Bergamo , presto diventato virale e in cui la protagonista è stata allontanata dall'aereo per essersi "azzuffata" con alcuni passeggeri. Ora, ci troviamo sempre su un'aereo e la protagonista è di nuovo una ragazza: in un video riportato da il britannico The Sun, si vede una scena che lascia senza parole.

Il video ritrae infatti una ragazza che si sfila le mutandine ad alta quota per poi iniziare ad asciugarle con la ventola dell'aria del velivolo. "La passeggera che non vorresti mai accanto su un aereo" scrive in descrizione il tabloid britannico, ironizzando l'accaduto. Il video è presto spopolato su Twitter, collezionando decine di migliaia di visualizzazioni in poche ore e suscitando ilarità e anche disgusto, nelle centinaia di commenti in risposta alla clip.

The passenger you never want to be sat next to on the plane pic.twitter.com/2YAvBOIr5n — The Sun (@TheSun) June 24, 2021

Sconosciute le "ragioni" dell'episodio. Il video, ripreso da un passeggero seduto alcune file dietro alla ragazza, mostra soltanto la protagonista intenta, per oltre un minuto, ad asciugare lo slippino, sbandierato in bella vista. Possibile che qualcosa si sia rovesciato per colpa delle turbolenze. "Come si fa a fare una cosa del genere in pubblico, è disgustoso", scrive un utente scioccato in risposta al video.

