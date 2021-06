Regno Unito, si dimette il ministro della Sanità Matt Hancock: le foto con l'amante gli costano il posto

26 giugno 2021 a

a

a

E' bastata la foto di un bacio per mettere sottosopra Downing Street. Lo scatto in questione mostra il ministro della Sanità Matt Hancock intento a baciare la sua amante e consulente, Gina Coladangelo. Dopo diverse pressioni, il ministro è stato costretto a dimettersi. L'accusa che diversi politici gli hanno rivolto è quella della violazione delle regole di distanziamento sociale da lui stesso imposte. In ogni caso, il tradimento della moglie con l'assistente, documentato dal Sun, gli è costato il posto all'interno del governo, nonostante una buona gestione della pandemia da parte sua nel corso dei mesi più difficili dell'emergenza.

"L’ultima cosa che voglio è che la mia vita privata tolga attenzione dalla concentrazione assoluta che ci sta portando fuori dalla crisi del Covid", ha fatto sapere Hancock in una nota, come riporta il Corriere della Sera. Le sue dimissioni, inoltre, potrebbero essere un'arma a doppio taglio visto che adesso il Regno Unito si trova ad affrontare una nuova emergenza, quella della variante Delta.

Nel Paese di Boris Johnson si assiste ormai da giorni all'aumento dei casi Covid soprattutto per la diffusione di questa nuova mutazione del virus. Avrebbe fatto comodo, quindi, la presenza di un ministro che ha già affrontato in maniera non negativa una crisi simile nei mesi scorsi. E non è tutto, perché c'è anche chi pensa che queste dimissioni possano avere delle ripercussioni su tutto il governo. Quando sono state pubblicate le foto, infatti, c'è chi ha avanzato l'ipotesi che si trattasse di un tentativo per far cadere l'esecutivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.