Tina Gonzalez, l'agente di polizia condannata: "Sesso in carcere con un detenuto. Si è tagliata la divisa, poi...". Davanti a tutti, "cose disgutose"

Scandalo a luci rosse a Fresno, in California. Una guardia carceraria di 26 anni, Tina Gonzalez, è stata arrestata e condannata per aver avuto rapporti completi con un detenuto dentro la prigione locale, oltre ad aver procurato all'uomo favori illeciti. La ricostruzione di quanto accaduto è sconcertante.

Come riporta l'agenzia americana The Fresno Bee, l'avvenente signorina è stata incastrata lo scorso maggio. I suoi superiori hanno scoperto quella che i magistrati hanno definito una "depravata fantasia sessuale". La poliziotta si sarebbe tagliata l'uniforme per poter fare "sesso con un prigioniero mentre altri 11 guardavano". La donna, che non avrebbe mostrato "nessun rimorso", oltre ad essersi intrattenuta con il detenuto con telefonate "sessualmente esplicite", avrebbe poi deciso di passare dalle parole ai fatti. "Ho visto cose piuttosto disgustose nei miei 26 anni di lavoro in una prigione - ha denunciato l'assistente dello sceriffo Steve McComas - ma quelle commesse dalla Gonzalez sono in cima alla lista".

"Questo è qualcosa che solo una mente depravata può inventare. Ha fatto un giuramento che ha tradito e così facendo ha messo in pericolo la vita dei suoi colleghi", ha rincarato il collega, sottolineando come la 26enne si fosse pure vantata delle sue imprese. La poliziotta è stata condannata anche per aver fornito al suo amante rasoi, droga, alcol e un telefono cellulare, avvertendolo in anticipo peraltro delle perquisizioni in cella. "Penso che quello che hai fatto sia stato terribile, stupido e ha rovinato la tua carriera. Ma credo anche che le persone possano riscattarsi e tu hai il resto della tua vita per farlo. In bocca al lupo", sono state le parole con cui il giudice le ha annunciato la sentenza di condanna.

