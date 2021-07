Regina Elisabetta, un gesto impensabile: alla lettera delle due sorelline italiane risponde così

10 luglio 2021 a

Due sorelline italiane della provincia di Belluno avevano scritto una lettera e l’avevano inviata alla Regina Elisabetta dopo essere venute a conoscenza della morte del principe Filippo. Si chiamano Elisa e Sofia, rispettivamente 7 e 4 anni, e alla lettera avevano allegato un disegno che ritraeva la sovrana con suo marito e un grande cuore rosso.

“Sua Maestà - avevano scritto in inglese con l’aiuto della madre - siamo due bambine di 7 e 4 anni, che vivono in Italia, nelle Dolomiti. Ti abbiamo conosciuto tramite un bellissimo cartone animato che parla di te e di tuo marito. Abbiamo saputo che il tuo amato marito, il principe Filippo, è morto. Siamo molto tristi e dispiaciute per questo. Per questo motivo, vorremmo abbracciarti e pregare per te e per il principe Filippo. Le tue piccole fan, Elisa e Sofia”.

Dopo un po’ di tempo, la Regina Elisabetta ha sorprendentemente deciso di far recapitare alle due sorelline la sua risposta, contenuta in una busta e due cartoncini con la foto del principe Filippo. “Vi mando i miei sinceri ringraziamenti per le vostre gentili parole di vicinanza per la morte di mio marito. Elisabetta R”. Al Corriere del Veneto la madre ha raccontato qualche dettaglio in più: “Hanno un amore per la Regina che dura da tempo. Siamo andate insieme fino in posta e hanno spedito la lettera. Quando è arrivata la risposta erano fuori di loro dalla gioia. C’era il sigillo della corona, non ci potevano credere”.

