Charlene di Monaco e la malattia? Voci clamorose: "Scappata, non torna più". Cosa c'è dietro: accuse gravissime

Da marzo Charlene di Monaco si trova in Sudafrica, dove è nata, lontana dal marito, il principe Alberto e dai suoi figli. Ufficialmente è partita per motivi di salute ma in realtà, dietro la sua "fuga", ci sarebbe una profonda crisi con il consorte. Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese della scomparsa principessa Grace, in una intervista pubblicata su Oggi rivela: "Poco tempo fa, al telefono con Alberto, ho cercato di chiedere notizie al riguardo, ma la sua reazione e stata un po’ evasiva. Lui era diverso dalle nostre solite telefonate. Ha sorvolato su questo argomento, notavo che non voleva parlarne, rispondeva a monosillabi".

La verità, continua Christa, "è che lei non si sentiva assolutamente bene a Monaco, nel ruolo di principessa. Aveva nostalgia della sua patria: lì c’e un altro ambiente rispetto a Montecarlo, lì ha i suoi amici. A Monaco si sente sola, mentre la vita in Sudafrica e piu piacevole per lei. E poi i suoi gemelli hanno 6 anni: non li deve piu allattare e per questo motivo pensa di potersi anche assentare". Ora "se la passa bene", "va spesso a nuotare".

Del resto, ammette, "Alberto e Charlene hanno difficolta nel loro rapporto. Per questo motivo è scappata. Vuole vedere come si sviluppa la situazione. Potrebbe semplicemente aspettare che Alberto si trovi un’altra oppure tornare, se questo non dovesse accadere", "ho avuto l’impressione che i due abbiano avuto una grande discussione e per questo lei sia partita".

Difficile dire se Charlene tornerà. Le parole di Christa sono pesantissime: "In fondo Charlene ha esaurito il suo compito principale, ovvero dare un erede al trono. Adesso non serve piu. E cosa c’e di male se i figli stanno bene e non sentono la mancanza della madre? Questo lo so: ai figli la madre manca poco". I gemelli "hanno delle governanti molto carine che per loro sono come 'mamme'. Credo che raccontino ai bambini una storia credibile per spiegare la lunga assenza della madre. Il padre e presente ed e molto amorevole con loro. Da quello che ho potuto capire, Alberto non è felice con Charlene. La mia speranza pero e che riescano a risolvere i loro problemi".

