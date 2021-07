Meghan Markle, "sono incinta". La terrificante gaffe, dove ha rivelato la gravidanza: capito perché i Windsor la detestano?

16 luglio 2021 a

Gaffe senza precedenti per Meghan Markle, un passo falso che ha messo in imbarazzo perfino il marito Harry. Lo scivolone risale a più di due anni fa, il 12 ottobre 2018: la duchessa di Sussex rivelò di essere incinta di Archie proprio il giorno del royal wedding di Eugenia di York - nipote della Regina Elisabetta - con Jack Brooksbank. Rubando, di fatto, la scena agli sposi. L'episodio è stato rivelato da nuovo libro sulla famiglia reale britannica, dal titolo "Royals At War".

"Sarebbe stata una gaffe gigantesca anche se non si fosse trattato di un matrimonio reale - hanno scritto gli autori Andy Tillett and Dylan Howard -. Eugenia e sua madre Sarah Ferguson erano furiose. E il principe Harry in imbarazzo". A quanto pare neanche la Sovrana sarebbe riuscita a perdonarle questo errore. "Un passo falso", ha commentato l'esperto reale Williams Hanson, che al The Telegraph ha detto: "Sarebbe stato molto meglio fare l’annuncio alla fine della cerimonia. Sono rimasto molto sorpreso da questa caduta di stile da parte di Harry, che adora la cugina".

Poco dopo il matrimonio, quando già girava la voce di questa gaffe, un’altra fonte aveva detto ad Harper’s Bazaar che fosse tutto falso. Un dettaglio venuto fuori nei giorni successivi alle nozze però sembra togliere ogni dubbio: nei post relativi al principesco matrimonio celebrato nel castello di Windsor, né Sarah Ferguson né Andrea di York avevano menzionato Harry e Meghan. Come se i Sussex non esistessero.

