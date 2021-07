Tina Bean la star per adulti di OnlyFans rovinata. Quali video (agghiaccianti) ha pubblicato: orrore in diretta

19 luglio 2021 a

A volte OnlyFans regala agli iscritti brutte sorprese. Il sito di contenuti per adulti pay-per-view più cliccato del mondo nelle ultime ore è finito nella bufera. Una modella britannica molto attiva sul portale, la 22enne Tina Bean, è stata letteralmente rovinata dopo che il suo profilo è stato preso di mira da un gruppo di hacker informatici e "piratato". Al posto di foto e video a luci rosse, gli iscritti che erano soliti seguire con passione le performance della burrosa ragazzotta si sono ritrovati ad assistere a spettacoli ben più estremi. Diremmo, anzi, agghiaccianti: gli hacker hanno infatti iniziato a caricare video di decapitazioni ed esecuzioni letali dei terroristi islamici dell'Isis. "Sembravano terrificanti - ha spiegato Tina alla Bbc -. Continuavo a eliminarli e a cambiare la mia password, ma senza successo".

Un assalto in piena regola che le ha fatto perdere migliaia di utenti-clienti e una montagna di soldi tra accessi e pubblicità svanite per lo scandalo. Non paghi, gli hacker hanno prima inviato messaggi spam a oltre 40 dei fan della Bean, chiamandoli "ne***i", per poi rubare foto della Bean e pubblicarle su un altro sito hard. Di fatto, un sabotaggio bello e buono di dimensioni colossali, quasi un "atto militare". Dall'inizio dell'anno, sono stati centinaia gli attacchi di questo tipoo ad altri account di OnlyFans.





Altrettanto clamoroso, sia pur in maniera differente, quando è accaduto nei giorni scorsi alla manager di un ristorante giapponese di Rock Mount, nello stato americano della Carolina del Nord. La ragazza, anche lei iscritta a OnlyFans, ha pubblicato sul proprio profilo un video bollente in cui usava in maniera creativa una banana nei locali dello stesso ristorante.

Tra chi la seguiva a casa, dal pc o dallo smartphone, c'era purtroppo per lei anche un suo concittadino che dopo aver riconosciuto il luogo della performance ha pensato bene di denunciare la bionda, costretta poi a dimettersi per lo scandalo pur avendo precisato di essersi mangiata la banana e non averla lasciata in vendita. Nel menù, pare che la banana alla cannella sia uno dei dessert più apprezzati.

