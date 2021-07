Clima impazzito, bimbo nudo sul pavimento, com'è ridotto adesso: "Gli si sono sciolti i piedi"

21 luglio 2021 a

Una storia sconvolgente quella che arriva dall'Inghilterra, dove il caldo record degli ultimi giorni ha letteralmente bruciato i piedi di un bambino. A lanciare l'allarme è stata l'infermiera Natasha Trevethan, di Plymouth, che ha pubblicato sui social delle foto scioccanti dei piedi di suo figlio, bruciati dal calore del pavimento della cucina. "La pelle si era staccata facendo diventare i suoi piedi rosso fiamma", si legge sul quotidiano inglese The Sun.

Le immagini pubblicate dalla donna ritraggono i piedi bruciati dai raggi del sole che riscaldavano le piastrelle del pavimento. Il bambino è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è stato curato e gli sono state medicate le ferite. "Ho pensato di condividere la nostra terribile esperienza di domenica con il nostro povero bambino per sensibilizzare. Non avremmo mai pensato che questo potesse essere il risultato del pavimento della nostra cucina", ha raccontato sconvolta la madre del piccolo.

"A 22 mesi non ha i riflessi per saltare, per cui è rimasto lì e ha urlato finché non l'ho raggiunto e preso in braccio", ha continuato l'infermiera. Che poi ha aggiunto: "Mi dispiacerebbe che questo accadesse ad altri bambini". Infine un appello a tutti i genitori per invitarli a controllare i figli che giocano all'aperto senza scarpe, soprattutto quando si trovano sui marciapiedi, che possono arrivare a raggiungere anche i 60 gradi quando la temperatura esterna è sui 31 gradi.

