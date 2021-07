Meghan e Harry, "li porto in tribunale": chi vuole rovinarli, accusa pesantissima in famiglia

23 luglio 2021 a

Meghan Markle e Harry finiscono in Tribunale: il papà della duchessa di Sussex, Thomas, ha minacciato di ricorrere alle vie legali se la figlia e il marito non gli permetteranno di vedere i suoi due nipoti, Archie e Lilibeth Diana, nata poco più di un mese fa. Lo ha dichiarato lui stesso a Fox News. Il rapporto tra padre e figlia non è dei migliori: tutto è precipitato quando - dopo il matrimonio reale - Thomas Markle aveva venduto le foto della cerimonia a un paparazzo. Alle nozze, inoltre, non aveva potuto accompagnare la figlia all’altare per via di un attacco di cuore, ed era stato sostituito dal principe Carlo.

Dopo quell'episodio Meghan aveva detto di sentirsi "tradita" e che "trovava difficile riconciliarsi con lui". La situazione, poi, è diventata sempre più tesa visto che l'uomo non ha mai smesso di parlare della figlia con giornalisti e paparazzi. La sua salute, però, continua a peggiorare e lui teme di non riuscire a vedere mai i propri nipoti. "Non dovremmo punire Lili per il cattivo comportamento di Meghan e Harry. Archie e Lili sono bambini piccoli. Non sono politica. Non sono pedine. Non fanno parte del gioco. E sono anche reali e hanno gli stessi diritti di qualsiasi altro reale - ha detto il 77enne dalla sua casa in Messico -. Mi rivolgerò ai tribunali della California per far valere il mio diritto di vedere i miei nipoti in un futuro molto prossimo".

Non è la prima volta che Thomas critica la decisione di Meghan e Harry di non vederlo: "Certo che fa male, ci sono assassini con l'ascia in prigione e la loro famiglia va a trovarli - aveva detto in un'intervista televisiva su 60 Minutes -. Non sono un assassino con l'ascia. Ho commesso un errore stupido e sono stato punito per questo". E ancora: "Mi dispiace molto non poter tenere in braccio mia nipote".

