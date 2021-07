Sohail Pardis decapitato dai talebani con l'accusa di essere una "spia americana": chi era davvero

24 luglio 2021 a

a

a

Sohail Pardis per un anno aveva lavorato come interprete per gli americani. Pardis è stato decapitato. "Filava felice sul suo pick-up da Kabul verso Khost per raggiungere la famiglia. Intorno a lui già tutto si rarefaceva, appassiva, cadeva a brandelli: americani in ritirata, gli assassini di Allah che avanzano, colonne di tremebondi in fuga, i ricchi comodi in aereo, i poveracci con ogni mezzo verso le frontiere. Aveva ricevuto minacce, i talebani lo avevano avvertito: sappiamo che hai lavorato per gli americani, sei una spia e un traditore dell’Islam. Stiamo arrivando, stermineremo te e la tua famiglia", scrive la Stampa.

Autogol Nobel per la PaceNon lo danno a Malalae i talebani festeggiano

Non c’erano testimoni quando davanti a lui è spuntato dal nulla il posto di blocco dei talebani. Lo hanno fatto scendere. Lo hanno decapitato. Il fratello e la sua famiglia hanno abbandonato precipitosamente la loro casa, si sono nascosti. "Forse non basterà quando tra poco tempo gli americani se ne andranno, anche i pochi rimasti. E tra loro, i collaborazionisti, e la morte ci sarà solo la inutile intercapedine dell’esercito afgano. I savonarola dell’Islam, i vincitori, inizieranno a sfogliare gli elenchi in cui meticolosamente hanno registrato i nomi dei traditori", rivela la Stampa.

Malala, i talebani la volevano morta Beckham la premia per il coraggio

"Alle decine di migliaia di afghani (oltre 35 mila) che hanno lavorato per l’esercito Usa o per gli alleati, condannati a morte in attesa di esecuzione, Washington promette, studia la complessa pratica dei visti, chiede documenti, propone esili improbabili. Il Tempo rimasto scorre inesorabile. I talebani pazienti avanzano e alzano posti blocco, cancellano i primi nomi dai lunghi elenchi", conclude la Stampa.

Video su questo argomento Attacco aerei ai talebani: pioggia di fuoco, immagini forti / Guarda il video Andrea Tempestini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.