Charlene di Monaco, in Francia parlano di divorzio con Alberto: da marzo in Sudafrica per un problema all'orecchio

La principessa Charlène non è più a Montecarlo da mesi. È rimasta bloccata in Sudafrica, ufficialmente per ragioni di salute, ma le voci su una rottura con Alberto di Monaco- che tiene con sé i loro due bambini - sono sempre più insistenti. “L’affaire Charlène” titola in copertina Paris Match, rilanciando l'ipotesi di un possibile divorzio. Charlène è volata in Sudadrica a marzo per partecipare ai funerali del re degli zulù. I suoi collaboratori hanno diramato un comunicato nel quale sostengono che la principessa ha contratto un'infezione all'orecchio che le impedisce di prendere l'aereo.

La principessa si è rifugiata in una riserva naturale a trecento chilometri da Durban. “Si occupa di rinoceronti, la sua nuova passione” scrive Paris Match, che pubblica fotografie di Charlène in videochiamata con i figli gemelli, Jacques e Gabriella, nati nel 2014. “Il suo sguardo era già triste, ora sembra perso”, ha dichiarato Stéphane Bern, giornalista esperta di famiglie reali. Dal Palazzo filtrano commenti sulla “fragilità” psicologica della principessa sudafricana che non si è mai davvero calata nel ruolo.

Il 2020 per la principessa è stato un anno “difficile”, con la procedura lanciata da una donna brasiliana residente in Italia per veder riconosciuto un presunto figlio illegittimo del sovrano. Un sedicenne concepito quando Charlène e Alberto erano già sposati. Il principe monegasco ha già due figli nati fuori dal matrimonio.

