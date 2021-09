Gabby Petito, "cosa rivela il cadavere": agghiacciante verdetto autopsia, ammazzata così

22 settembre 2021 a

Sospetto confermato: Gabby Petito è stata morta. A rivelarlo è il medico legale dopo che il corpo dell'influencer americana è stato rinvenuto domenica nella Bridger-Teton National Forest, in Wyoming. La ragazza di 22 anni era scomparsa mentre era in viaggio in un van con il fidanzato Brian Laundrie. "Il medico legale della contea di Teton, il dottor Brent Blue, ha confermato che i resti sono quelli di Gabrielle Venora Petito, data di nascita 19 marzo 1999 - scrive l'Fbi su Twitter -. La determinazione iniziale del dottor Blue sulla modalità della morte è omicidio. La causa della morte rimane sospesa in attesa dei risultati finali dell'autopsia".

I sospetti sono fin da subito ricaduti sul fidanzato, al momento irraggiungibile. Il giovane, dopo che la fidanzata era scomparsa tra le montagne, è tornato a casa e da lì si sono perse le sue tracce. Alcuni testimoni giorni prima dell'accaduto avevano visto la coppia discutere, al punto che era stato richiesto l'intervento della polizia. Proprio un video degli agenti ha mostrato la ragazza piangere e raccontare a un poliziotto di aver avuto una lite con il fidanzato. La polizia consigliò addirittura ai due di separarsi per la notte, anche perché Gabby veniva definita "emotivamente scossa".

Intanto attraverso il proprio avvocato, la famiglia di Laundrie, ha espresso le proprie condoglianze: "Che Gabby riposi in pace". Il 23enne è sparito il 14 settembre, dopo essere rientrato a casa dalle vacanze senza la fidanzata. Le ricerche sono in corso nella vasta area del Carlton Reserve, in Florida, dove pare si sia diretto prima di sparire nel nulla.

