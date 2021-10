Coronavirus, chi vaccineranno in Finlandia. Contagio animale-uomo, decisione senza precedenti

01 ottobre 2021 a

La Finlandia inizierà a vaccinare contro il Covid i visoni presenti nei mille allevamenti del Paese, dopo che le autorità hanno concesso fino alla fine di dicembre l'approvazione temporanea per un vaccino sperimentale. Lo ha affermato l'ispettore Liisa Kaartinen dell'Autorità alimentare, ente che sovrintende alle attività veterinarie. Allevati per la loro pelliccia, i visoni sono risultati particolarmente a rischio di contrarre il coronavirus.

Prima della Finlandia, è stata la Russia, a marzo, ad annunciare di aver registrato quello che ha definito il primo vaccino al mondo contro il Covid destinato agli animali, precedentemente testato su cani, gatti, visoni e volpi. Il visone è l'unico animale identificato finora come in grado di trasmettere il Covid all'uomo.

L'Autorità alimentare finlandese, parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha concesso l'approvazione per l'uso di un vaccino contro il coronavirus, sviluppato nell'ambito di un progetto congiunto tra FIFUR e un gruppo di ricerca dell'Università di Helsinki, per il visone. Il vaccino si chiama FurcoVac e il suo sviluppo è iniziato nell'autunno del 2020 per prevenire l'insorgere del coronavirus negli allevamenti finlandesi. Il progetto è stato interamente finanziato dalla FIFUR, che possiede tutti i diritti sul siero in questione.

La Danimarca, il più grande esportatore europeo di pelli di visone, ha visto la sua industria delle pellicce devastata dopo che un ceppo mutato del virus si è diffuso negli allevamenti di visoni a novembre. Tutti i 15 milioni di visoni del Paese sono stati così abbattuti.

