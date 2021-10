Aereo incastrato sotto al ponte in autostrada: sapete di chi è il velivolo? Un video surreale

05 ottobre 2021 a

Un errore durante il trasporto e un aereo Air India è rimasto bloccato sotto un cavalcavia. È accaduto sull'autostrada Delhi-Gurugram, vicino l’aeroporto della città. Il velivolo trasportato è finito incastrato sotto un ponte pedonale La compagnia aerea ha specificato che si tratta di un mezzo demolito che è stato venduto dalla compagnia. "Air India non ha alcun collegamento con l’aereo in nessuna circostanza", precisano.

Sono poi i funzionari dell’aeroporto di Delhi a dichiarare al quotidiano Times of India che quell’aereo "non appartiene alla flotta dell’aeroporto". A pubblicare il video che ritrae il passaggio dell'aereo in autostrada è un giornalista locale, Ashoke Raj. Nel filmato, diffuso su Twitter, si vedono gli autisti nell'altra corsia passare a fianco come se nulla fosse, indisturbate. Stando alle prime ricostruzioni si tratta di "un errore durante il trasporto".

Sotto al video diventato in men che non si dica virale molti commenti. Tra questi c'è chi ha ammesso che l'aereo sarebbe stato fermo sotto il ponte per diversi giorni. Non è la prima volta che in India si assiste a un incidente di questo tipo. Già nel 2019 un aereo dell’India Post era rimasto bloccato sotto un ponte a Durgapur, nel Bengala occidentale.

