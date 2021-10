Regina Elisabetta, l'aiuto segreto al principe Andrea: "Già versato un milione di euro", ore di angoscia a Corte

09 ottobre 2021 a

La Regina Elisabetta starebbe aiutando il figlio Andrea nella battaglia legale contro Virginia Giuffre, la ragazza che lo accusa di molestie sessuali. Un gesto d'amore non indifferente che, se confermato, danneggerebbe non poco l'immagine della Corona, già in difficoltà per gli screzi con Meghan e Harry. Stando ai tabloid inglesi, la Sovrana starebbe coprendo le spese legali del principe, nonostante una crescente preoccupazione a corte.

La vita del duca di York è stata letteralmente travolta dallo scandalo Epstein. La Giuffrè in particolare lo accusa di averla violentata in tre occasioni, tra il 2001 e il 2002, quando lei aveva solo 17 anni. Andrea, da parte sua, ha sempre negato: "Non ricordo di averla mai incontrata”. Tuttavia, ci sarebbe una foto scattata nella casa londinese di Ghislaine Maxwell, complice di Epstein, a inchiodarlo. Adesso, la notizia secondo cui Elisabetta starebbe aiutando il figlio ha gettato un certo scompiglio a corte. "La Regina gli sta offrendo un rifugio, permettendogli di restare a Balmoral…e io penso che questo finirà per danneggiare l’immagine della Regina, soprattutto negli Stati Uniti”, ha spiegato l’esperta reale Katie Nicholl a True Royalty Tv. Poi ha aggiunto: “Le persone sono preoccupate dal fatto che la Sovrana stia supportando pubblicamente Andrea”.

Secondo la Nicholl, inoltre, ci sarebbe un motivo ben preciso alla base della solidarietà di Sua Maestà: "Andrea non ha soldi disponibili. Hanno già venduto lo chalet a Verbier, su cui c’era una pesante ipoteca. Non credo ci sia denaro collegato al ducato". Stando ai tabloid, la Regina avrebbe già versato oltre un milione di euro per la difesa del principe. Ma la notizia al momento non è stata ancora confermata.

